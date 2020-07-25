«Тест на COVID-19 требовать не будем». Пермские санатории «Усть-Качка», «Ключи» и «Красный яр» откроются с понедельника
Три пермских курорта - «Усть-Качка», «Ключи» и «Красный яр» - объявили в соцсетях о возобновлении работы. Они откроются с понедельника, 27 июля. В «Усть-Качке» начнут принимать курортников в корпусах «Уральский», «Кама», «Европейский», «Славянский».
Пациентам поспешили сообщить, что никаких тестов на коронавирус при заезде требовать не будут. Но попросят справку об эпидблагополучии, - о том, что вы не были в контакте с COVID-больными в течение 14 дней. При этом срок давности такой справки должен быть не более, чем 3 дня.
Всем приезжающим будут измерять температуру. В столовых курортников будут рассаживать по одному за стол, за исключением членов одной семьи.
На территории курортов будет соблюдаться масочный режим. Бассейны и аквацентры работать не будут.
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ИСТОЧНИК KP.RU