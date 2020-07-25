2020-07-25T17:05:36+03:00
Общество

В Минздраве Прикамья перечислили 15 отделений больниц, которые в середине июля вышли из карантина

7 из них – в краевом центре
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Фото: краевой Минздрав.Фото: краевой Минздрав.
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом перечислила 15 отделений медучреждений, которые возобновили работу с 13 по 24 июля.

В Перми это:

1. Отделение реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ ПК «ПККБ»; 2. Отделение гнойной хирургии в ГБУЗ ПК «ГКБ им. Ф.Х. Граля»; 3. Клиническое отделение в ГБУЗ ПК «ККПБ»; 4. Психиатрическое отделение в ГБУЗ ПК «ККПБ»; 5. Хирургическое отделение ГАУЗ ПК «ГКБ №4»; 6. Терапевтическое отделение ФГБУЗ ПКЦ ФМБА МСЧ № 133; 7. Психиатрическое отделение ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ №140.

В Пермском крае:

1. Хирургическое отделение в филиале ГАУЗ ПК «ГКБ №4» в г. Губаха; 2. Родильное отделение в филиале ГАУЗ ПК «ГКБ №4» в г. Губаха; 3. Терапевтическое отделение в филиале ГАУЗ ПК «ГКБ №4» в г. Кизел; 4. Ожоговое отделение в ГБУЗ ПК «КБ им. Е.В. Вагнера» г. Березники; 5. Урологическое отделение в ГБУЗ ПК «КБ им. Е.В. Вагнера» г. Березники; 6. Пульмонологическое отделение в ГБУЗ ПК «КБ им. Е.В. Вагнера» г. Березники; 7. Неврологическое отделение в ГБУЗ ПК «КБ им. Е.В. Вагнера» г. Березники; 8. Хирургическое отделение в ГБУЗ ПК «Куединская ЦРБ».

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пермском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тест на COVID-19 требовать не будем». Пермские санатории «Усть-Качка», «Ключи» и «Красный яр» откроются с понедельника
В Минздраве Прикамья перечислили 15 отделений больниц, которые в середине июля вышли из карантина
В СК России завели уголовное дело на пермяка, разместившего фото нациста на сайте «Бессмертного полка»
«Владеете электронной почтой? Тогда это для вас». В ГИБДД Прикамья сообщили свежую информацию о замене водительских удостоверений
За сутки в Прикамье выявили 75 новых случая заражения коронавирусом
В Прикамье в лесу ищут 41-летнего мужчину со шрамом на щеке
В Прикамье под Соликамском бушует лесной пожар
«Водитель утонул, пассажирка выплыла». В Прикамье иномарка на полном ходу нырнула в воду
«Я хочу ему в ноги поколниться!». В Прикамье разыскали второго мужчину, который спас тонущего школьника от смерти
«Зарезал спящих шутки ради». 24-летнему жителю Прикамья грозит пожизненное заключение за убийство троих приятелей