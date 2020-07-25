В Минздраве Прикамья перечислили 15 отделений больниц, которые в середине июля вышли из карантина

25 Июль 2020 2020-07-25T17:05:36+03:00

7 из них – в краевом центре

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Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом перечислила 15 отделений медучреждений, которые возобновили работу с 13 по 24 июля.

В Перми это:

1. Отделение реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ ПК «ПККБ»; 2. Отделение гнойной хирургии в ГБУЗ ПК «ГКБ им. Ф.Х. Граля»; 3. Клиническое отделение в ГБУЗ ПК «ККПБ»; 4. Психиатрическое отделение в ГБУЗ ПК «ККПБ»; 5. Хирургическое отделение ГАУЗ ПК «ГКБ №4»; 6. Терапевтическое отделение ФГБУЗ ПКЦ ФМБА МСЧ № 133; 7. Психиатрическое отделение ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ №140.

В Пермском крае:

1. Хирургическое отделение в филиале ГАУЗ ПК «ГКБ №4» в г. Губаха; 2. Родильное отделение в филиале ГАУЗ ПК «ГКБ №4» в г. Губаха; 3. Терапевтическое отделение в филиале ГАУЗ ПК «ГКБ №4» в г. Кизел; 4. Ожоговое отделение в ГБУЗ ПК «КБ им. Е.В. Вагнера» г. Березники; 5. Урологическое отделение в ГБУЗ ПК «КБ им. Е.В. Вагнера» г. Березники; 6. Пульмонологическое отделение в ГБУЗ ПК «КБ им. Е.В. Вагнера» г. Березники; 7. Неврологическое отделение в ГБУЗ ПК «КБ им. Е.В. Вагнера» г. Березники; 8. Хирургическое отделение в ГБУЗ ПК «Куединская ЦРБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU