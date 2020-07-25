В СК России завели уголовное дело на пермяка, разместившего фото нациста на сайте «Бессмертного полка»
В Главном следственном управлении СК России сообщили, что совместно с полицией продолжают выявлять тех, кто разместил на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.
Так, уголовное дело по статье о реабилитации нацизма завели на пермяка Максима Гусева.
- Не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро, - сообщили в следственном управлении СК России.
Следователи опубликовали видео обысков у пермяка, а также у жителя Кемерово, который опубликовал в «Банке памяти» Бессмертного полка фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера.
Максимальное наказание по статье о реабилитации нацизма без отягчающих обстоятельств – до трех лет лишения свободы.
В СК России опубликовали видео обыска у пермяка, который разместил фото нациста на сайте "Бессмертного полка"..
ИСТОЧНИК KP.RU