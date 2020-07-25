2020-07-25T15:22:21+03:00
Общество

В СК России завели уголовное дело на пермяка, разместившего фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

Следователи выложили видео обысков и объяснений обвиняемых [видео]
Андрей МАТЛИН
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Фото: скриншот видеозаписи СК России.Фото: скриншот видеозаписи СК России.
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В Главном следственном управлении СК России сообщили, что совместно с полицией продолжают выявлять тех, кто разместил на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

Так, уголовное дело по статье о реабилитации нацизма завели на пермяка Максима Гусева.

- Не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро, - сообщили в следственном управлении СК России.

Следователи опубликовали видео обысков у пермяка, а также у жителя Кемерово, который опубликовал в «Банке памяти» Бессмертного полка фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера.

Максимальное наказание по статье о реабилитации нацизма без отягчающих обстоятельств – до трех лет лишения свободы.

В СК России опубликовали видео обыска у пермяка, который разместил фото нациста на сайте "Бессмертного полка"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В СК России завели уголовное дело на пермяка, разместившего фото нациста на сайте «Бессмертного полка»
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