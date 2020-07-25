2020-07-25T14:39:25+03:00
Общество

«Владеете электронной почтой? Тогда это для вас». В ГИБДД Прикамья сообщили свежую информацию о замене водительских удостоверений

Госавтоинспекторы предложили три варианта на выбор
Андрей МАТЛИН
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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В РЭО ГИБДД объявили, что возобновляют прием граждан в порядке «живой» очереди для замены водительских удостоверений. Заявление на замену прав, приложив медицинскую карту установленного образца, теперь можно подать не только по записи.

Еще один вариант – можно сделать это через портал госуслуг (www.gosuslugi.ru), но для регистрации на нем потребуется получить бесплатно подтверждение в одном из сертифицированных пунктов. И права придется получать все равно в ГИБДД.

Наконец, третий вариант: в условиях пандемии в РЭО ГИБДД организовали возможность подачи заявлений на замену водительских удостоверений в электронном виде по электронной почте (список ниже). Уточнить, как это сделать, можно по телефонам для консультаций по вопросам регистрации транспортных средств всех подразделений Госавтоинспекций, они размещены на сайте https://гибдд.рф/r/59.

Список адресов электронной почты подразделений ГИБДД

РЭО ОГИБДД ОМВД России по Карагайскому району atunev2@mvd.ru

ГТН и РАМТС ОГИБДД Отделения МВД России по Ильинскому району gibdd_ilinskiy_59@mvd.ru

РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Красновишерскому району kravishereo@mvd.ru

РЭО ОГИБДД МО МВД России "Кунгурский" reogibddkungur@mvd.ru

РЭО ОГИБДД МО МВД России "Очерский" mkamenskikh@mvd.ru

РЭО ОГИБДД МО МВД России "Чусовской" alekomtcev4@mvd.ru

РЭО ОГИБДД ОМВД России по Добрянскому району mseverov@mvd.ru

РЭО ОГИБДД ОМВД России по Чайковскому району reo_chaik@mvd.ru

РЭО ОГИБДД отдела МВД России по Чердынскому району cherdgibdd@mvd.ru

РЭО ОГИБДД отделения МВД России по Частинскому району dchikulaev@mvd.ru

РЭО ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Осинский" skuimova@mvd.ru

РЭО ГИБДД отдела МВД России по Чернушинскому району lshkumat@mvd.ru

РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Бардымскому району dtliashev@mvd.ru

РЭГ ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Кочевский" sshchukin3@mvd.ru

РЭГ ОГИБДД МО МВД России "Суксунский" sshiriaev3@mvd.ru

РЭО ОГИБДД ОМВД России по Краснокамскому району reokrakam10@mvd.ru

РЭО ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Верещагинский" vereshreogibdd59@mvd.ru

РЭО ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району akinas2@mvd.ru

РЭО УМВД России по г. Перми akrasnoborov@mvd.ru

РЭО ОГИБДД ОМВД России по Нытвенскому району nytvareo@mvd.ru

РЭО ОГИБДД МО МВД России "Кудымкарский" kudreo@mvd.ru

РЭО ОГИБДД ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу vulysva@mvd.ru

РЭО ОГИБДД МО МВД России "Губахинский" gubahaogibdd@mvd.ru

РЭГ ОГИБДД Отдела МВД России по Куединскому району kuedaomvd@mvd.ru

РЭО ОГИБДД МО МВД России "Березниковский" reoberezn59@mvd.ru

РЭО ОГИБДД МО МВД России "Соликамский" solikreo@mvd.ru

Группа ТНиРАМТС ОГИБДД отделения МВД России по Александровскому району kmorozova5@mvd.ru

В Госавтоинспекции напоминили, что водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года будут действительны до 31 декабря 2020 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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