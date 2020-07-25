2020-07-25T11:38:03+03:00
Общество

За сутки в Прикамье выявили 75 новых случая заражения коронавирусом

В больницах умерли 6 пациентов с COVID-19
Андрей МАТЛИН
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За прошедшие сутки, по данным Роспотребнадзора, В Пермском крае выявлен 75 новых случаев заражения COVID-19: 36 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5429, - сообщили в краевом Минздраве. - Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,8 (на 24 июля – 0,8). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

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Из 75 новых инфицированных – 26 мужчин, 39 женщин, 10 детей (5 мальчиков и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 6 летальных исходов: 4 пациента умерли от COVID-19. Также, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 130 летальных исходов от COVID-19. Еще 87 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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