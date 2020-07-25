В Прикамье в лесу ищут 41-летнего мужчину со шрамом на щеке

25 Июль 2020 2020-07-25T11:25:56+03:00

Алексея Лесникова не могут найти уже неделю

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В пермском поисковом отряде «Лиза Алерт» попросили максимально распространить информацию о пропавшем человеке, которого не могут найти уже целую неделю.

17 июля Алексей Григорьевич Лесников надел камуфляжный костюм, черные сапоги и кожаную кепку, взял белый холщовый мешок и отправился в лес возле поселка Кебраты Гайнского района. И пропал.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о пропавшем, сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Координаторы поискового отряда сообщают, что, возможно, скоро потребуется помощь волонтеров. Их телефоны – 8-951-923-09-80 и 8-951-940-98-38 (Татьяна).

Рост пропавшего - 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы русые. Из особых примет шрам на левой щеке.

ИСТОЧНИК KP.RU