В Прикамье в лесу ищут 41-летнего мужчину со шрамом на щеке
В пермском поисковом отряде «Лиза Алерт» попросили максимально распространить информацию о пропавшем человеке, которого не могут найти уже целую неделю.
17 июля Алексей Григорьевич Лесников надел камуфляжный костюм, черные сапоги и кожаную кепку, взял белый холщовый мешок и отправился в лес возле поселка Кебраты Гайнского района. И пропал.
Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о пропавшем, сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Координаторы поискового отряда сообщают, что, возможно, скоро потребуется помощь волонтеров. Их телефоны – 8-951-923-09-80 и 8-951-940-98-38 (Татьяна).
Рост пропавшего - 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы русые. Из особых примет шрам на левой щеке.
ИСТОЧНИК KP.RU