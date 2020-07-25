2020-07-25T10:55:46+03:00
Происшествия

В Прикамье под Соликамском бушует лесной пожар

В городе ощущается задымление
Андрей МАТЛИН
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Пожарные машины стоят наготове. Фото: соцсети.Пожарные машины стоят наготове. Фото: соцсети.
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Спасатели как в воду глядели, когда предупреждали о пожарной опасности 5 класса на севере Пермского края.

Вчера днем, 24 июля, жители Соликамска были встревожены запахом гари. На странице администрации Соликамского городского округа появилось короткое разъяснение: задымление происходит из-за лесного пожара под Соликамском. Горожанам предложили не ходить в лес.

Пламя в лесу бушует в районе деревни Кузнецово, которая находится на 52 километре автодороги Соликамск – Красновишерск, примерно в трех километрах от автотрассы. «Если загорятся кроны деревьев, то огонь может дойти до базы «Озерная» Уралкалия», - сообщают очевидцы в соцсетях.

- Работы по тушению лесного пожара пока координирует Пермский лесопожарный центр, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Но если лесная охрана не справится, подключатся пожарные части, техника находится в полной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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