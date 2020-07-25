«Водитель утонул, пассажирка выплыла». В Прикамье иномарка на полном ходу нырнула в воду

25 Июль 2020 2020-07-25T10:05:05+03:00

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Сегодня рано утром, 25 июля, в соцсетях опубликовали снимки аварии, которая произошла на Промканале в столице Верхнекамья. На одной из фотографий видно, что вверх колесами в воде плавает автомобиль. На другой – машину уже с помощью троса спасатели пытаются буксировать к берегу.

На странице ВКонтакте «ЧП Березники!» очевидцы сообщают, что из канала также извлекли тело человека. Это ДТП прокомментировали госавтоинспекторы.

Фото: группа ВК "ЧП Березники!".

- По предварительной информации сегодня около 7 утра 20 минут по автодороге Березники - Романово со стороны поселка Чкалово в направлении Березников двигался автомобиль Toyota Corolla под управлением 43-летнего водителя, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю. - На 5 километре автотрассы, превысив скорость, он не справился с управлением и допустил съезд в водоем по ходу движения. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Пассажир, 34-летняя женщина не пострадала. Сотрудники ГИБДД на месте уточняют обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU