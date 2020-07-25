«Зарезал спящих шутки ради». 24-летнему жителю Прикамья грозит пожизненное заключение за убийство троих приятелей

24-летний парень может никогда больше не увидеть свободы.

Убийство из хулиганских побуждений, когда единственным мотивом является жажда «подвигов», является одним из самых тяжких преступлений. Тем более, когда хулиган лишает жизни несколько человек.

В августе прошлого года 24-летний парень из поселка Керчевский Чердынского района крепко выпил и захотел общения. Но была ночь, и никого рядом не было. Тогда он через веранду залез в дом к своему знакомому. Выяснилось, что кроме него там были еще двое его приятелей. Все крепко спали, и он решил их не будить. А взял нож и начал колоть спящих одного за другим. Все скончались на месте.

Сразу после кровавой трагедии хулигана посадили в СИЗО. Сейчас уголовное дело передано в суд.

- По версии следствия, находясь в квартире, он из хулиганских побуждений нанес ножом находившимся там трем мужчинам множественные удары по различным частям тела, все трое скончались на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе предварительного следствия, было допрошено более 20 свидетелей, проведены 5 судебных экспертиз в том, числе и судебно-психиатрическая.

Обвиняемый признан вменяемым, и ему грозит пожизненное лишение свободы.