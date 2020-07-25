В МЧС предупредили жителей Прикамья о грозах, сильном ветре и пожарах

25 Июль 2020 2020-07-25T07:10:43+03:00

Столбик термометра поднимется днем в регионе до 27 градусов, а ночью опустится до 6

Изменить размер текста: A A

Погода продолжает преподносить сюрпризы. Обещанные синоптиками ливни обошли Прикамье стороной. Но вероятность дождей и гроз сохраняется. А, как известно, во время грозы могут быть сильные порывы ветра. Ко всему прочему прибавилась чрезвычайно высокая опасность возникновения лесных пожаров, особенно в северных территориях.

Об этом жителей региона предупредили прикамские спасатели.

- 25 июля, в субботу, прогнозируются следующие опасные метеорологические явления, - обращают внимание в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность, по северу края - 5 класса. По информации Пермского ЦГМС, днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер - 5–10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. Температура воздуха днем 22–27 градусов, ночью в северных районах столбик термометра опустится до 6 градусов, на юге края - до 17 градусов.

В Перми в субботу днем температура будет до 22 градусов, ночью – до 16, осадков не ожидается. Завтра, в воскресенье, днем до 21 градуса, возможны кратковременные «грибные» дожди с прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU