В конце июля и начале августа в Перми отключат воду во многих домах

25 Июль 2020 2020-07-25T06:22:30+03:00

А воду-то я не запасла. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городе будут ремонтировать водоводы

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В компании «Новогор-Прикамье» предупредили об отключениях воды во многих пермских домах.

С 25 июля по 26 июля, с 15.00 до 15.00 отключат воду в домах на следующих улицах:

Архитектора Свиязева, 2А, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 52, 58

Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А

Геологов, 1, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 29/2, 33

Камышловская, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Карпинского, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 77Б, 79, 79А, 81, 83, 83А, 85А, 87, 91А, 96, 97, 97А, 98, 99, 100, 100А, 101, 101А, 102, 104, 107, 108, 109, 110А, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126

Композитора Глинки, 1, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, Космонавта Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 56А, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82

Милиционера Власова, 15

Норильская, 2А, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 13/1, 13А, 15

Разведчиков, 25

Ремонтная 1-я, 3

Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19А, 103, 105

Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60А, 62, 62А

Советской Армии, 101А

Сталеваров, 36

Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Чердынская, 5, 6, 7А 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38А, 40, 42, 44

Энергетиков, 37, 38А

С 29 по 30 июля, с 9.00 до 9.00, не будет воды в доме на улице:

Малкова, 28В

30 июля с 9.00 до 18.30 пересохнут краны в домах на улицах:

Академика Вавилова, 4

Космонавтов шоссе, 108

Рабочая, 3А, 3Б

30 июля с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах на улицах:

Вильвенская, 11, 13, 15

Мильчакова, 15, 17

Овчинникова, 2, 5, 7, 8, 10

8 августа с 9.00 до 19.00 не будет воды в домах на улицах:

Верхнеудинская, 8, 26

Молдавская, 3, 4, 14, 16, 18

Рославльская, 25

Уссурийская, 13, 15, 23

Химкинская, 4

С 8 по 9 августа, с 15.00 до 15.00 снова отключат воду в тех же домах в Индустриальном районе, которые отключали 25 июля. Воды не будет в домах на улицах:

Архитектора Свиязева, 2А, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 52, 58

Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А

Геологов, 1, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 29/2, 33

Камышловская, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Карпинского, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 77Б, 79, 79А, 81, 83, 83А, 85А, 87, 91А, 96, 97, 97А, 98, 99, 100, 100А, 101, 101А, 102, 104, 107, 108, 109, 110А, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126

Композитора Глинки, 1, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, Космонавта Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 56А, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82

Милиционера Власова, 15

Норильская, 2А, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 13/1, 13А, 15

Разведчиков, 25

Ремонтная 1-я, 3

Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19А, 103, 105

Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60А, 62, 62А

Советской Армии, 101А

Сталеваров, 36

Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Чердынская, 5, 6, 7А, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38А, 40, 42, 44

ИСТОЧНИК KP.RU