В конце июля и начале августа в Перми отключат воду во многих домах
В компании «Новогор-Прикамье» предупредили об отключениях воды во многих пермских домах.
С 25 июля по 26 июля, с 15.00 до 15.00 отключат воду в домах на следующих улицах:
Архитектора Свиязева, 2А, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 52, 58
Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А
Геологов, 1, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 29/2, 33
Камышловская, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Карпинского, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 77Б, 79, 79А, 81, 83, 83А, 85А, 87, 91А, 96, 97, 97А, 98, 99, 100, 100А, 101, 101А, 102, 104, 107, 108, 109, 110А, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126
Композитора Глинки, 1, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, Космонавта Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 56А, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82
Милиционера Власова, 15
Норильская, 2А, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 13/1, 13А, 15
Разведчиков, 25
Ремонтная 1-я, 3
Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19А, 103, 105
Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60А, 62, 62А
Советской Армии, 101А
Сталеваров, 36
Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Чердынская, 5, 6, 7А 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38А, 40, 42, 44
Энергетиков, 37, 38А
С 29 по 30 июля, с 9.00 до 9.00, не будет воды в доме на улице:
Малкова, 28В
30 июля с 9.00 до 18.30 пересохнут краны в домах на улицах:
Академика Вавилова, 4
Космонавтов шоссе, 108
Рабочая, 3А, 3Б
30 июля с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах на улицах:
Вильвенская, 11, 13, 15
Мильчакова, 15, 17
Овчинникова, 2, 5, 7, 8, 10
8 августа с 9.00 до 19.00 не будет воды в домах на улицах:
Верхнеудинская, 8, 26
Молдавская, 3, 4, 14, 16, 18
Рославльская, 25
Уссурийская, 13, 15, 23
Химкинская, 4
С 8 по 9 августа, с 15.00 до 15.00 снова отключат воду в тех же домах в Индустриальном районе, которые отключали 25 июля. Воды не будет в домах на улицах:
Архитектора Свиязева, 2А, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 52, 58
Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А
Геологов, 1, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 29/2, 33
Камышловская, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Карпинского, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 77Б, 79, 79А, 81, 83, 83А, 85А, 87, 91А, 96, 97, 97А, 98, 99, 100, 100А, 101, 101А, 102, 104, 107, 108, 109, 110А, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126
Композитора Глинки, 1, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, Космонавта Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 56А, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82
Милиционера Власова, 15
Норильская, 2А, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 13/1, 13А, 15
Разведчиков, 25
Ремонтная 1-я, 3
Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19А, 103, 105
Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60А, 62, 62А
Советской Армии, 101А
Сталеваров, 36
Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Чердынская, 5, 6, 7А, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38А, 40, 42, 44
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