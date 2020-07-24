2020-07-24T21:24:21+03:00
Общество

В Пермском окончены поиски мужчины, который ушел из психбольницы

Поиски пропавшего продолжались неделю
Виктор Правдин
Поделиться:
Михаил Б. Фото:поисковой отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтактеМихаил Б. Фото:поисковой отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте
Изменить размер текста:

Найден! Жив. Просим снять репосты. Спасибо за помощь! - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой под постом о пропавшем 52-летнем Михаиле Б.

Напомним, Михаил пропал в пятницу, 17 июля. Сообщалось, что мужчина самовольно покинул психиатрическую больницу, расположенную на Банной горе, где проходил лечение.

Мужчину нашли в пятницу, 24 июля. Где все это время находился пропавший, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском окончены поиски мужчины, который ушел из психбольницы
Effie и за это, и за то: реклама Райффайзенбанка признана лучшей сразу в двух номинациях
В выходные в Перми у шести автобусов поменяется маршрут
Клиенты Райффайзенбанка могут формировать декларацию в мобильном на iOS
Амфитеатр, светящиеся качели, спортивные площадки, клуб для «моржей»: набережная в Перми преображается
В Пермском крае мужчина застрелил друга на охоте
«Налили воду в пакет и замотали узел». В Перми живодеры пытались избавится от котят
В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболел еще 71 человек
Райффайзенбанк запускает новый накопительный счет «Прогрессивный»
В Перми предложили удаленно контролировать здоровье
Пермяку, который выбросил далматинца с пятого этажа, грозит три года колонии
Клиенты Tele2 в Перми могут купить SIM-карты на Wildberries
«Т Плюс» повысит надежность теплоснабжения потребителей контура Пермской ТЭЦ-9
В Пермском крае двое молодых людей залили в фонтан 10 бутылок мыла
В Пермском крае от коронавируса вылечились еще 15 человек
В Пермском крае перевернулся автомобиль, погиб водитель
В Прикамье активизировались клещи
В Перми жильцы дома, где произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры