В Пермском окончены поиски мужчины, который ушел из психбольницы

24 Июль 2020 2020-07-24T21:24:21+03:00

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Найден! Жив. Просим снять репосты. Спасибо за помощь! - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой под постом о пропавшем 52-летнем Михаиле Б.

Напомним, Михаил пропал в пятницу, 17 июля. Сообщалось, что мужчина самовольно покинул психиатрическую больницу, расположенную на Банной горе, где проходил лечение.

Мужчину нашли в пятницу, 24 июля. Где все это время находился пропавший, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU