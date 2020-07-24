В Пермском окончены поиски мужчины, который ушел из психбольницы
Поиски пропавшего продолжались неделю
Михаил Б. Фото:поисковой отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте
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Найден! Жив. Просим снять репосты. Спасибо за помощь! - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой под постом о пропавшем 52-летнем Михаиле Б.
Напомним, Михаил пропал в пятницу, 17 июля. Сообщалось, что мужчина самовольно покинул психиатрическую больницу, расположенную на Банной горе, где проходил лечение.
Мужчину нашли в пятницу, 24 июля. Где все это время находился пропавший, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU