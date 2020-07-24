2020-07-24T18:26:22+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Effie и за это, и за то: реклама Райффайзенбанка признана лучшей сразу в двух номинациях

Effie Awards — самая престижная в мире награда за достижения в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций
Виктор Правдин
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Среди участников и жюри — ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка. Фото: РайффайзенбанкСреди участников и жюри — ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка. Фото: Райффайзенбанк
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Райффайзенбанк удостоился сразу двух наград престижной маркетинговой премии Effie Awards Russia за рекламу дебетовой карты с кэшбэком #всёсразу: «золото» в номинации «Фокус. Однократное вовлечение» и «бронза» в «Банки.Финансы.Страхование». Мнемоник-мегахит был подготовлен при участии агентств MullenLowe Moscow и Профильм.

- Нашей задачей было преодолеть высокую плотность рекламных сообщений, которые зачастую сейчас воспринимаются аудиторией как белый шум. Мы сделали акцент на простоте и удобстве нашего предложения в ярком и запоминающемся креативе. Это дало свой результат: мы получили исторический максимум продажи карт, — рассказал директор по маркетингу Райффайзенбанка Иван Курочкин.

Effie Awards — самая престижная в мире награда за достижения в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 55 странах и на глобальном уровне.

Effie Awards Russia — национальный этап Effie Worldwide. Среди участников и жюри — ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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