Клиенты Райффайзенбанка могут формировать декларацию в мобильном на iOS

24 Июль 2020 2020-07-24T16:28:04+03:00

В 2020 году подать налоговую декларацию за 2019 год необходимо до 30 июля включительно. Фото: Райффайзенбанк

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Райффайзенбанк запустил функцию формирования налоговой декларации в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн для устройств на базе операционной системы iOS. Сервис могут использовать индивидуальные предприниматели, работающие по системе налогообложения УСН Доходы без сотрудников.

Процесс формирования декларации занимает не более 10 минут. Декларацию можно выгрузить в формате XML, подписать с помощью КЭП и подать в налоговую онлайн через интернет-банк Райффайзен Бизнес Онлайн, - отметил Алексей Пылов, директор офиса «Пермский» Райффайзенбанка.

Ранее данный сервис был запущен для устройств на Android. Теперь сформировать декларацию в Райффайзен Бизнес Онлайн можно и устройствах на базе iOS. Формирование нулевой декларации занимает менее минуты. В остальных случаях клиенту нужно сверить свои доходы. Поля «страховые взносы» и «авансовые платежи» теперь заполняются автоматически.

В 2020 году подать налоговую декларацию за 2019 год необходимо до 30 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU