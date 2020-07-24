2020-07-24T16:28:04+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Клиенты Райффайзенбанка могут формировать декларацию в мобильном на iOS

Процесс формирования декларации занимает не более 10 минут
Виктор Правдин
Поделиться:
В 2020 году подать налоговую декларацию за 2019 год необходимо до 30 июля включительно. Фото: РайффайзенбанкВ 2020 году подать налоговую декларацию за 2019 год необходимо до 30 июля включительно. Фото: Райффайзенбанк
Изменить размер текста:

Райффайзенбанк запустил функцию формирования налоговой декларации в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн для устройств на базе операционной системы iOS. Сервис могут использовать индивидуальные предприниматели, работающие по системе налогообложения УСН Доходы без сотрудников.

Процесс формирования декларации занимает не более 10 минут. Декларацию можно выгрузить в формате XML, подписать с помощью КЭП и подать в налоговую онлайн через интернет-банк Райффайзен Бизнес Онлайн, - отметил Алексей Пылов, директор офиса «Пермский» Райффайзенбанка.

Ранее данный сервис был запущен для устройств на Android. Теперь сформировать декларацию в Райффайзен Бизнес Онлайн можно и устройствах на базе iOS. Формирование нулевой декларации занимает менее минуты. В остальных случаях клиенту нужно сверить свои доходы. Поля «страховые взносы» и «авансовые платежи» теперь заполняются автоматически.

В 2020 году подать налоговую декларацию за 2019 год необходимо до 30 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Effie и за это, и за то: реклама Райффайзенбанка признана лучшей сразу в двух номинациях
В выходные в Перми у шести автобусов поменяется маршрут
Клиенты Райффайзенбанка могут формировать декларацию в мобильном на iOS
Амфитеатр, светящиеся качели, спортивные площадки, клуб для «моржей»: набережная в Перми преображается
В Пермском крае мужчина застрелил друга на охоте
«Налили воду в пакет и замотали узел». В Перми живодеры пытались избавится от котят
В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболел еще 71 человек
Райффайзенбанк запускает новый накопительный счет «Прогрессивный»
В Перми предложили удаленно контролировать здоровье
Пермяку, который выбросил далматинца с пятого этажа, грозит три года колонии
Клиенты Tele2 в Перми могут купить SIM-карты на Wildberries
«Т Плюс» повысит надежность теплоснабжения потребителей контура Пермской ТЭЦ-9
В Пермском крае двое молодых людей залили в фонтан 10 бутылок мыла
В Пермском крае от коронавируса вылечились еще 15 человек
В Пермском крае перевернулся автомобиль, погиб водитель
В Прикамье активизировались клещи
В Перми жильцы дома, где произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры