2020-07-24T13:43:17+03:00
Общество

Амфитеатр, светящиеся качели, спортивные площадки, клуб для «моржей»: набережная в Перми преображается

Ее можно будет посещать и зимой
Андрей МАТЛИН
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Фото: городская администрация.Фото: городская администрация.
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Масштабная реконструкция набережной Камы в Перми входит в завершающую фазу. Там уже появилось много нового. А в следующем году она откроется полностью.

Любимое место отдыха горожан преображается в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с участием федерального и краевого бюджетов. Уже несколько лет подряд городские власти занимаются масштабной реконструкцией сквера на нижней части набережной реки Камы.

24 июля вместе с главой Пермского края Дмитрием Махониным и главой Перми Дмитрием Самойловым ремонтируемый участок набережной посетил Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Фото: городская администрация.

Фото: городская администрация.

- Пермь – город на Каме, - отметил Игорь Комаров. - Это правильно – открыть жителям реку, дать возможность отдыхать на берегу, заниматься спортом, гулять. Очень важно, что этот большой проект учитывает интересы разных групп населения.

- Важной особенностью набережной станет возможность использовать ее круглый год, - подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов. - Реализовать такой масштабный проект было бы невозможно без софинансирования со стороны краевого и федерального бюджетов. Уже скоро ждем всех пермяков на обновленной набережной Камы.

Полпред Президента в ПФО положительно оценил то, что благоустройство предполагает использование набережной в течение всего года. Зимой у берега Камы будут заливать каток, здесь построят павильон для купания «моржей». У клуба любителей зимнего плавания появится теплое здание.

Глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал о том, что уже сделано. Сейчас подрядная организация ООО «Техдоргрупп» заканчивает работы в лаундж-зоне. Здесь уложили газон, установили шезлонги и светящиеся качели. Уже можно увидеть сцену амфитеатра с подсобным помещением и смотровой площадкой, зрительные места, трибуны амфитеатра на баскетбольной площадке и на площадке для мини-футбола.

Фото: городская администрация.

Фото: городская администрация.

Участок набережной от Коммунального моста до «Порта Пермь» отведен для занятий спортом. Закончено устройство беговой дорожки, сделаны площадки для тренажеров – они появятся на набережной в следующем году. Достраиваются лекционный павильон, площадки для игры в мини-футбол и баскетбол, круглое панорамное кафе и спорт-кафе.

Уже в этом году часть обновленной набережной откроется для жителей города, а в следующем году пермяки смогут воспользоваться всеми функциональными зонами.

Также мэр отметил, что администрация Перми заручилась поддержкой краевых властей, сейчас рассматривается возможность получения федерального софинансирования на реализацию следующего проекта – реконструкцию набережной в Кировском районе Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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