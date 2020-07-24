2020-07-24T12:57:53+03:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина застрелил друга на охоте

ЧП случилось в Чернушинском районе
Анна Маркова
Поделиться:
Жителю Чернушки следователи предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».Жителю Чернушки следователи предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Чернушинском районе в феврале этого года произошел несчастный случай на охоте. Компания друзей из шести человек поехали в лес на снегоходах, на охоте выпивали. Один из мужчин, попытался сесть на снегоход, но в этот момент его ружье выстрелило. Пуля попала в товарища, который стоял рядом. Он погиб на месте.

37-летнему жителю Чернушки следователи предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщает СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае мужчина застрелил друга на охоте
«Налили воду в пакет и замотали узел». В Перми живодеры пытались избавится от котят
В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболел еще 71 человек
Райффайзенбанк запускает новый накопительный счет «Прогрессивный»
В Перми предложили удаленно контролировать здоровье
Пермяку, который выбросил далматинца с пятого этажа, грозит три года колонии
Клиенты Tele2 в Перми могут купить SIM-карты на Wildberries
«Т Плюс» повысит надежность теплоснабжения потребителей контура Пермской ТЭЦ-9
В Пермском крае двое молодых людей залили в фонтан 10 бутылок мыла
В Пермском крае от коронавируса вылечились еще 15 человек
В Пермском крае перевернулся автомобиль, погиб водитель
В Прикамье активизировались клещи
В Перми жильцы дома, где произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры