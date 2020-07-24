В Пермском крае мужчина застрелил друга на охоте

24 Июль 2020 2020-07-24T12:57:53+03:00

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В Чернушинском районе в феврале этого года произошел несчастный случай на охоте. Компания друзей из шести человек поехали в лес на снегоходах, на охоте выпивали. Один из мужчин, попытался сесть на снегоход, но в этот момент его ружье выстрелило. Пуля попала в товарища, который стоял рядом. Он погиб на месте.

37-летнему жителю Чернушки следователи предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщает СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU