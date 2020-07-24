В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболел еще 71 человек
В Пермском крае выявлен 71 новый случай заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки. Всего в регионе 5354 заболевших с начала эпидемии. В больницах Прикамье умерли еще 6 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Из вновь заболевших 32 человека проходят лечение в больницах, 39 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из них 28 мужчин, 36 женщин, 7 детей (3 мальчика и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.
Ежесуточный прирост больных составил 1,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,8 (на 23 июля – 0,9).
За прошедшие сутки также зафиксировано 6 летальных исходов у пациентов с COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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