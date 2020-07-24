Райффайзенбанк запускает новый накопительный счет «Прогрессивный»
Райффайзенбанк запустил новый накопительный счет «Прогрессивный», ставка которого зависит от срока нахождения средств на счете. Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток.
Максимальная ставка составляет 5% годовых – она начисляется на сумму, которая находится на счете 6 месяцев и более. В течение первых двух месяцев ставка составляет 3%, годовых, а на третий и четвертый месяц – 4% годовых. Ставка применяется к сумме в пределах 5 млн рублей, а для остатка свыше она составит 0,01% независимо от срока нахождения средств на счете.
- Средства на накопительном счете застрахованы АСВ до суммы в 1,4 млн рублей. Нет ограничений по снятию и пополнению, по сроку действия счета. Поэтому накопительные счета становятся все более популярными у наших клиенто», - отметил Алексей Пылов, директор офиса «Пермский» Райффайзенбанка.
Накопительный счет «Прогрессивный» доступен новым клиентам Райффайзенбанка. Открыть его можно, заполнив заявку на сайте – курьер привезет все необходимые документы и бесплатную дебетовую Кэшбэк карту. С помощью карты клиент получит доступ к мобильному банку Райффайзен-Онлайн и сможет пополнить свой накопительный счет без визита в отделение. Также карта позволяет получать кэшбэк 1,5% рублями за все покупки без условий и ограничений. Ее обслуживание бесплатно на весь срок действия. Открыть новый накопительный счет можно и офлайн — в любом отделении Райффайзенбанка.
ИСТОЧНИК KP.RU