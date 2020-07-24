Райффайзенбанк запускает новый накопительный счет «Прогрессивный»

24 Июль 2020 2020-07-24T10:47:44+03:00

Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток

Изменить размер текста: A A

Райффайзенбанк запустил новый накопительный счет «Прогрессивный», ставка которого зависит от срока нахождения средств на счете. Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток.

Максимальная ставка составляет 5% годовых – она начисляется на сумму, которая находится на счете 6 месяцев и более. В течение первых двух месяцев ставка составляет 3%, годовых, а на третий и четвертый месяц – 4% годовых. Ставка применяется к сумме в пределах 5 млн рублей, а для остатка свыше она составит 0,01% независимо от срока нахождения средств на счете.

- Средства на накопительном счете застрахованы АСВ до суммы в 1,4 млн рублей. Нет ограничений по снятию и пополнению, по сроку действия счета. Поэтому накопительные счета становятся все более популярными у наших клиенто», - отметил Алексей Пылов, директор офиса «Пермский» Райффайзенбанка.

Накопительный счет «Прогрессивный» доступен новым клиентам Райффайзенбанка. Открыть его можно, заполнив заявку на сайте – курьер привезет все необходимые документы и бесплатную дебетовую Кэшбэк карту. С помощью карты клиент получит доступ к мобильному банку Райффайзен-Онлайн и сможет пополнить свой накопительный счет без визита в отделение. Также карта позволяет получать кэшбэк 1,5% рублями за все покупки без условий и ограничений. Ее обслуживание бесплатно на весь срок действия. Открыть новый накопительный счет можно и офлайн — в любом отделении Райффайзенбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU