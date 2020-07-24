В Перми предложили удаленно контролировать здоровье

24 Июль 2020 2020-07-24T11:42:51+03:00

Во время пандемии по стране выросла потребность в удаленных консультациях врачей. Контролировать здоровье без посещения клиники предложили в МегаФоне. Новая разработка оператора поможет скорректировать даже прием лекарств или вызвать скорую

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С таким сервисом медицинские учреждения смогут предложить пациентам новую услугу мониторинга состояния здоровья.

Медицинские приборы, оснащенные sim-картами, после проведения измерений показателей здоровья – например, артериального давления, уровня сахара в крови – автоматически передают данные в Облако МегаФона, где они агрегируются в обезличенном виде на платформе интернета медицинских вещей. Персональные данные видит только врач в интерфейсе решения. Там же отображаются целевые и текущие показатели пациента, фамилии других лечащих врачей. При необходимости здесь же можно записать пациента к ним на прием.

- Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа МегаФона позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему sms-сообщение с напоминанием, - говорит директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.

Первым на рынок выведено решение для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией.

ИСТОЧНИК KP.RU