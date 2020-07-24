В Пермском крае двое молодых людей залили в фонтан 10 бутылок мыла

24 Июль 2020 2020-07-24T09:09:40+03:00

Фонтан в Чернушке почистили и снова включили. Фото: https://vk.com/chernushka_okrug

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В Чернушке, 23 июля, двое молодых людей и девушка залили в центральный фонтан 10 бутылок мыльного средства. Вода тут же превратилась забурлила пеной.

- С утра специалисты обслуживающей организации приступили к уборке фонтана и восстановлению его работы, - сообщает местная администрация на странице в социальной сети. Сотрудники водоканала нашли возле фонтана 10 пустых бутылок от моющего средства.

Полиция вычислила нарушителей по камерам видеонаблюдения. Полиция проводит проверку. Скорее всего молодых людей привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU