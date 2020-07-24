2020-07-24T07:41:47+03:00
Происшествия

В Пермском крае перевернулся автомобиль, погиб водитель

Он сел за руль, не имея прав управлять машиной
Анна Маркова
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"Нива" перевернулась, водитель погиб. Фото: Гу МВД по Пермскому краю."Нива" перевернулась, водитель погиб. Фото: Гу МВД по Пермскому краю.
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В Юсьвенском районе, 23 июля, в 20.30 час. произошло дорожно-транспортное происшествие. По автодороге Купрос – Тимино – Тукачево ехала «Шевроле Нива», за рулем 59-летний местный житель. На трассе он справился с управлением съехал в кювет, затем машина перевернулась. От полученных травм он скончался на месте.

- Установлено, что мужчина управлял автомобилем, не имея на то прав, -сообщает ГУ МВД по городу Перми. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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