В Прикамье активизировались клещи
В Роспотребнадзоре отмечают рост укушенных
42,6% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Пермском крае отмечается характерный подъем клещевой активности. С начала сезона в медицинские организации обратилось 14063 человек, пострадавших от укусов клещами. Из этого числа 3116 детей.
- По результатам лабораторных исследований: 1,6% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 42,6% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,7% - моноцитарным эрлихиозом человека, 2,0% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, что соответствует среднемноголетним данным, - сообщили специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU