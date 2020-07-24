В Прикамье активизировались клещи

24 Июль 2020 2020-07-24T06:51:10+03:00

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В Пермском крае отмечается характерный подъем клещевой активности. С начала сезона в медицинские организации обратилось 14063 человек, пострадавших от укусов клещами. Из этого числа 3116 детей.

- По результатам лабораторных исследований: 1,6% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 42,6% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,7% - моноцитарным эрлихиозом человека, 2,0% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, что соответствует среднемноголетним данным, - сообщили специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU