В Перми жильцы дома, где произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры

24 Июль 2020 2020-07-24T06:31:19+03:00

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В Перми на улице Чернышевского, 3 завершен ремонт квартир в подъезде, где произошел взрыв газа. Напомним, это случилось 20 марта. Мужчина на третьем этаже повредил газовый шланг, произошел взрыв. Два человека погибли. Ремонтные работы предстояли серьезные, были заменены плиты между квартирами на 2 и третьем этаже, восстановлен лестничный марш.

- Работы в пострадавшем подъезде были закончены в установленные сроки, - рассказали в администрации Перми. - Газоснабжение полностью восстановлено. Жителям переданы ключи, они вернулись в отремонтированные квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU