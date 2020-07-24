2020-07-24T06:31:19+03:00
Происшествия

В Перми жильцы дома, где произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры

Рабочие восстанавливали разрушенный подъезд четыре месяца
Анна Маркова
Поделиться:
Взрыв произошел 20 марта в квартире на третьем этаже.Взрыв произошел 20 марта в квартире на третьем этаже.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
Изменить размер текста:

В Перми на улице Чернышевского, 3 завершен ремонт квартир в подъезде, где произошел взрыв газа. Напомним, это случилось 20 марта. Мужчина на третьем этаже повредил газовый шланг, произошел взрыв. Два человека погибли. Ремонтные работы предстояли серьезные, были заменены плиты между квартирами на 2 и третьем этаже, восстановлен лестничный марш.

- Работы в пострадавшем подъезде были закончены в установленные сроки, - рассказали в администрации Перми. - Газоснабжение полностью восстановлено. Жителям переданы ключи, они вернулись в отремонтированные квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми жильцы дома, где произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры
15-летний подросток, упавший с гидроцикла, скончался в больнице в Пермском крае
Трудности перевоза: Райффайзенбанк выяснил, что пугает россиян при переезде на юг
В Перми на новостройке нарисовали портрет Владимира Маяковского
В Перми легковушка сбила мать с двумя детьми
В Пермском крае на сотрудника ГУФСИН завели уголовное дело
Спички, булочка, диван, аптека: за какие покупки по кредитке «Кэшбэк на все» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги
В Перми из психиатрической больницы ушел пациент
Год бесплатно по кредитной карте Райффайзенбанка, оформленной с кредитом!
В Перми коронавирус выявили еще у 72 человек
«Решение Ростехнадзора будем оспаривать». В ПСК не согласны с выводами экспертизы по трагедии в пермском мини-отеле «Карамель»
В Перми к берегу Камы прибило труп молодого мужчины в джинсах
В Пермском крае легковушку согнуло пополам, погиб 26-летний пассажир
От коронавируса выздоровели еще 17 пермяков
Туристам, приезжающим в Пермский край, могут вернуть до 15 000 рублей
В Перми ушел из дома и пропал молодой мужчина
В Перми часть Комсомольского проспекта закроют для движения
В рамках нацпроекта на дорогах Прикамья установили еще 12 комплексов фотовидеофиксации
«До чего дошел прогресс». Пермский предприниматель отправил на конференцию вместо себя робота-двойника
В Перми пропала 37-летняя женщина
«Лестница ушла из-под ног». На крупном предприятии в Пермском крае насмерть разбился рабочий