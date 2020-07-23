2020-07-23T15:22:39+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Трудности перевоза: Райффайзенбанк выяснил, что пугает россиян при переезде на юг

В основном это граждане в возрасте 36-45 лет со средним уровнем дохода 30-60 тысяч рублей в месяц
Виктор Правдин
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35% россиян, планирующих переезд на юг в ближайшее время, боятся обмана при покупке недвижимости. Фото: Райффайзенбанк35% россиян, планирующих переезд на юг в ближайшее время, боятся обмана при покупке недвижимости. Фото: Райффайзенбанк
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35% россиян, планирующих переезд на юг в ближайшее время, боятся обмана при покупке недвижимости, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе участвовали более четырех с половиной тысяч человек из 13 крупных городов страны, включая Москву, Санкт-Петербург и города Дальнего Востока. В основном это граждане в возрасте 36-45 лет со средним уровнем дохода 30-60 тысяч рублей в месяц.

4% опрошенных опасаются также, что на юге может открыться или усилиться аллергия. Среди иных трудностей переезда (7%) упоминают финансовое положение и транспортировку вещей.

Однако самая большая трудность при переселении в теплые каря — это отсутствие высокооплачиваемой работы. Так считают 54% россиян. Наиболее силен этот страх у 26 - 35-летних (61%), при этом они же меньше остальных возрастных групп (30%) боятся оказаться обманутыми. Обратная история с представителями более взрослого поколения: респонденты старше 56 лет менее прочих (29%) переживают из-за работы и сильнее всех (49%) боятся обмана. Очевидно, здесь работает так называемая историческая память. Однако в таком случае ипотека — это не только доступный, но и безопасный способ приобрести свое жилье как в новостройке, так и на вторичном рынке.

- Риск банкротства застройщика при приобретении недвижимости на первичном рынке нивелируется использованием счетов эскроу. Если дом вдруг не достроят, покупатель сможет вернуть свои деньги в полном объеме, — отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — Безопасная сделка возможна и при покупке недвижимости на вторичном рынке благодаря аккредитиву. Это тоже специальный счет, куда покупатель кладет деньги, а продавец получает к ним доступ только после того, как все документы готовы, проверены и подписаны. Мы постоянно работаем над тем, чтобы решение квартирного вопроса проходило легко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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