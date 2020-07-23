В Перми на новостройке нарисовали портрет Владимира Маяковского

23 Июль 2020 2020-07-23T15:17:40+03:00

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В Перми на одной из новостроек в Дзержинском районе появилось огромный портрет Владимира Маяковского. Выполнил работу уличный художник Вячеслав Moff.

- Работа заняла около двух недель, особых сложностей в ней нет, - рассказал Вячеслав. - Работали вдвоем, начали вначале июля и на днях закончили. Сейчас трудно сказать сколько ушло краски.

Пермяки уже видели работы Вячеслава, например, на верхней части городской набережной 3D рисунок «На краю обрыва».

ИСТОЧНИК KP.RU