2020-07-23T13:39:15+03:00
Происшествия

В Пермском крае на сотрудника ГУФСИН завели уголовное дело

Он обвиняется в четырех преступлениях
Анна Маркова
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Сотрудник ГУФСИН сам окажется на скамье подсудимых, на него завели уголовное дело.Сотрудник ГУФСИН сам окажется на скамье подсудимых, на него завели уголовное дело.Фото: архив "КП"
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В Лысьвенском городском округе возбудили уголовное дело на инспектора территориальной уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Пермскому краю. Он обвиняется в четырех преступлениях - служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями, об этом сообщает «Business-class» со ссылкой на Прокуратуру Пермского края.

Инспектор вносил заведомо ложные сведения в официальные документы. В том числе в учетные карточки личных дел осужденных, акты проверки исполнения приговора суда и отбытия исправительных работ.

Максимальное наказание за подобные преступления, которое может получить обвиняемый - лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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