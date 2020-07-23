2020-07-23T12:25:29+03:00
Происшествия

В Перми из психиатрической больницы ушел пациент

Мужчина проходил лечение в медучреждении на Банной горе
Анна Маркова
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Возможно, Михаил Балков потерял память, он нуждается в медицинской помощи.Возможно, Михаил Балков потерял память, он нуждается в медицинской помощи.
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В Перми волонтеры отряда имени Ирины Бухановой распространили ориентировку о пропаже мужчины. 17 июля, 52-летний Михаил Балков ушел из медучреждения на Банной горе, там находится психиатрическая больница. С тех пор о нем нет вестей. Возможно, он потерял память, нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы черные с залысиной, глаза карие.

Если вам что-либо известно о Михаиле Балкове, позвоните по телефону 204-49-04 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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