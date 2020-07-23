В Перми коронавирус выявили еще у 72 человек

23 Июль 2020 2020-07-23T11:13:38+03:00

Общее число выявленных случаев в регионе с начала эпидемии составило 5283. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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По последним данным на 23 июля в Перми коронавирусной инфекцией заразились еще 72 человека. Общее число выявленных случаев в регионе с начала эпидемии составило 5283.

41 человек проходят лечение в больницах, 31 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1,4% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 22 июля - 0,9). Из 72 новых инфицированных - 22 мужчины, 40 женщины, 10 детей (6 мальчиков и 4 девочки). Младше 45 лет - 17 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. За минувшие сутки 4 человека с COVID-19 умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU