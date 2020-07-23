В Перми к берегу Камы прибило труп молодого мужчины в джинсах
Полиции предстоит выяснить личность погибшего.Фото: Василий Вахрин
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Жуткая рыбалка случилась 22 июля у жителя Перми. Утром, около 10 часов, мужчина, проплывая на лодке по реке Васильевке, в микрорайоне Нижняя Васильевка, увидел труп мужчины в реке. Он плыл лицом вниз недалеко от берега в джинсах. Очевидец позвонил в полицию.
- На место прибыли спасатели, - рассказал очевидец. - Они достали погибшего из воды. На виде ему около 40 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU