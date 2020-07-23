2020-07-23T07:32:23+03:00
Общество

Туристам, приезжающим в Пермский край, могут вернуть до 15 000 рублей

Расскажем, какие условия нужно выполнить, чтобы получить компенсацию
Анна Маркова
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Туристы, приезжающие в Пермь, могут рассчитывать на компенсацию за путевку.Туристы, приезжающие в Пермь, могут рассчитывать на компенсацию за путевку.Фото: Василий Вахрин
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Туристы, которые приедут в Пермский край получат кэшбэк, за купленную путевку. За каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, об этом рассказал в среду на выступлении в Госдуме премьер Михаил Мишустин.

Условия, которые нужно будет выполнить для получения такой компенсации:

Тур должен стоить от 25 до 75 тысяч рублей, выбрать его нужно на сайте мирпутешествий.рф. Купить у туроператора или отеля через платежную систему МИР.

Продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей.

Программа распространяется на четыре вида туризма - водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.

При стоимости тура от 50 тысяч возврат - 10 тысяч рублей, от 75 тысяч - 15 тысяч рублей. Программа планируют запустить уже в августе 2020 года. Возврат средств на карту займет от 5 минут до 5 дней. Налог за возвратные деньги платить не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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