В Перми ушел из дома и пропал молодой мужчина

23 Июль 2020 2020-07-23T06:50:04+03:00

Волонтеры выйдут на его поиски

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В Перми утром, 21 июля, ушел из дома 31-летний Сажин Иван Андреевич. До сих пор неизвестно где он находится.

Приметы: рост: 165 см., телосложение полное, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Был одет: темно-синяя ветровка, синие спортивные штаны, синие кроссовки, сине-серая кепка.

Если вы хотите присоединиться к поискам, свяжитесь с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону: 89824673098 Евгения.

ИСТОЧНИК KP.RU