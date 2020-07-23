В Перми ушел из дома и пропал молодой мужчина
Волонтеры выйдут на его поиски
Сажин Иван пропал 21 июля в Перми. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
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В Перми утром, 21 июля, ушел из дома 31-летний Сажин Иван Андреевич. До сих пор неизвестно где он находится.
Приметы: рост: 165 см., телосложение полное, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, короткая стрижка.
Был одет: темно-синяя ветровка, синие спортивные штаны, синие кроссовки, сине-серая кепка.
Если вы хотите присоединиться к поискам, свяжитесь с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону: 89824673098 Евгения.
ИСТОЧНИК KP.RU