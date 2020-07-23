2020-07-23T06:50:04+03:00
Происшествия

В Перми ушел из дома и пропал молодой мужчина

Волонтеры выйдут на его поиски
Анна Маркова
Поделиться:
Сажин Иван пропал 21 июля в Перми. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".Сажин Иван пропал 21 июля в Перми. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
Изменить размер текста:

В Перми утром, 21 июля, ушел из дома 31-летний Сажин Иван Андреевич. До сих пор неизвестно где он находится.

Приметы: рост: 165 см., телосложение полное, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Был одет: темно-синяя ветровка, синие спортивные штаны, синие кроссовки, сине-серая кепка.

Если вы хотите присоединиться к поискам, свяжитесь с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону: 89824673098 Евгения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Решение Ростехнадзора будем оспаривать». В ПСК не согласны с выводами экспертизы по трагедии в пермском мини-отеле «Карамель»
В Перми к берегу Камы прибило труп молодого мужчины в джинсах
В Пермском крае легковушку согнуло пополам, погиб 26-летний пассажир
От коронавируса выздоровели еще 17 пермяков
Туристам, приезжающим в Пермский край, могут вернуть до 15 000 рублей
В Перми ушел из дома и пропал молодой мужчина
В Перми часть Комсомольского проспекта закроют для движения
В рамках нацпроекта на дорогах Прикамья установили еще 12 комплексов фотовидеофиксации
«До чего дошел прогресс». Пермский предприниматель отправил на конференцию вместо себя робота-двойника
В Перми пропала 37-летняя женщина
«Лестница ушла из-под ног». На крупном предприятии в Пермском крае насмерть разбился рабочий