В Перми часть Комсомольского проспекта закроют для движения
В Перми на Комсомольском проспекте частично будет закрыто движение для автомобилистов. Подрядчик будет фрезеровать асфальт и будет уложен нижний слой основания дорожного полотна.
24 июля с 0.00 до 6.00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта на участке от улицы Советской до улицы Петропавловской.
В ночь с 24 на 25 июля, подрядчик перейдет на нечетную сторону улицы, движение на участке будет также приостановлено.
26 июля с 0.00 до 6.00 по четной стороне Комсомольского проспекта на участке от улицы Советской до улицы Петропавловской движение на участке будет временно прекращено.
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, работы будут выполняться в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
ИСТОЧНИК KP.RU