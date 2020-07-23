В Перми часть Комсомольского проспекта закроют для движения

23 Июль 2020 2020-07-23T06:18:14+03:00

Ночью там будут вести ремонтные работы на проезжей части

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В Перми на Комсомольском проспекте частично будет закрыто движение для автомобилистов. Подрядчик будет фрезеровать асфальт и будет уложен нижний слой основания дорожного полотна.

24 июля с 0.00 до 6.00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта на участке от улицы Советской до улицы Петропавловской.

В ночь с 24 на 25 июля, подрядчик перейдет на нечетную сторону улицы, движение на участке будет также приостановлено.

26 июля с 0.00 до 6.00 по четной стороне Комсомольского проспекта на участке от улицы Советской до улицы Петропавловской движение на участке будет временно прекращено.

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, работы будут выполняться в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU