В рамках нацпроекта на дорогах Прикамья установили еще 12 комплексов фотовидеофиксации

22 Июль 2020 2020-07-22T21:49:23+03:00

Благодаря системам ФВФ количество аварийных очагов в период с 2018 по 2019 год. Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Изменить размер текста: A A

Власти Пермского края продолжают работу по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который утвердил глава государства Владимир Путин. Сейчас завершается установка и модернизация стационарных комплексов фотовидеофиксации (ФВФ). В рамках проекта в 2019 году на дорогах города и края установили 67 таких комплексов. В 2020 году еще 16, из них 12 уже используются на дорогах Прикамья. Подрядчиком является компания «Ростелеком».

Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что главная цель стационарных комплексов ФВФ - обеспечение безопасности на дорогах.

- Президент поставил задачу к 2025 году значительно снизить смертность в дорожно-транспортных происшествиях. Для этого в самых аварийных местах устанавливаются комплексы фотовидеофиксации. На участках, где устанавливаются комплексы, примерно через год аварийность снижается почти до нуля. В итоге мы получаем минус очаг аварийности и плюс – сохраненные жизни. Благодаря системам ФВФ количество аварийных очагов в период с 2018 по 2019 год снизилось почти в два раза (со 114 до 60). Уверен, по итогам 2020 года благодаря системам фотовидеофиксации число очагов также сократится, – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Системы фотовидеофиксации оборудованы инновационными технологиями. Благодаря цифровым видеодатчикам они способны эффективно считывать и распознавать регистрационные знаки автомобилей. В последствии собранная информация является доказательством совершенного нарушения. Камеры эффективно работают даже ночью.

Руководитель проектов компании «Ростелеком» Александр Плюснин объяснил, что комплексы ФВФ способны фиксировать превышение скорости, проезд на «красный», выезд за стоп-линию.

- Они способны распознавать вид транспортного средства по внешним признакам. Отличают легковой автомобиль от грузового или автобуса. Также 11 комплексов, которые уже установлены на региональных дорогах, оснащены системой распознавания лесовозов, контролирующей перевозки леса, – объясняет Плюснин.

Информация о нарушениях с комплексов ФВФ поступает в Центр безопасности дорожного движения, а далее в ГИБДД. Данные о лесовозах - в министерство природных ресурсов Пермского края. Потому что именно там выдают разрешения на перевозку леса.

Замдиректор Центра безопасности дорожного движения Денис Кандалин объясняет, что благодаря нейронным сетям камеры могут определить лесовоз из всей массы автомобилей с точностью до 90 процентов.

- Нейронные сети обучаются с помощью изображений. На первоначальном этапе мы представляли комплексу ФВФ набор изображений лесовозов: с разных ракурсов, в разное время суток, черно-белые и цветные – чтобы он мог научиться их определять и фиксировать, – говорит Денис Кандалин.

По словам Кандалина, такая функция позволяет сотрудникам минприроды контролировать правильность перевозки леса и маршрут самого лесовоза.

Благодаря камерам выросло и число вынесенных автомобилистам постановлений. За первое полугодие 2020 года количество выявленных правонарушений превысило показатели 2019 года за аналогичный период на 165,1% – более чем на 400 тыс. случаев.

В целом за счет не только автоматических, но и вынесенных сотрудниками ГИБДД постановлений за прошлый год было собрано около 850 миллионов рублей. Деньги направляют в дорожный фонд Пермского края. Средства расходуются на ремонт, содержание и строительство региональных и муниципальных дорог.

Справка.

В 2019 году установлено 67 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации. Их работа повысила выявление нарушений на дорогах на 77% по сравнению с 2017 годом.

По итогам 2019 года, благодаря нацпроекту «БКАД» и реализуемым мероприятиям по повышению безопасности на дорогах количество ДТП снизилось на 13%. По итогам шести месяцев 2020 года, снижение числа ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 28,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU