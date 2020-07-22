2020-07-22T15:08:03+03:00
Общество

В Перми отремонтировали Кировский и Мотовилихинский отделы ЗАГС

В них обновили залы для бракосочетаний, холлы, входные группы
Андрей МАТЛИН
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Залы для регистраций стали просторней. Фото: горадминистрация.Залы для регистраций стали просторней. Фото: горадминистрация.
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Позитивная новость: число свадеб в Перми постепенно возвращается к докоронавирусному показателю. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте глава Перми Дмитрий Самойлов. Для сравнения: в июне ЗАГСы провели 552 регистрации, в апреле – 290, а в мае – всего 117.

И еще одно приятное сообщение для тех, кто хочет создать семью: открылись после капитального ремонта Кировский и Мотовилихинский отделы ЗАГС.

- В них полностью обновили не только залы для бракосочетаний, но и рабочие кабинеты для сотрудников отделов, холлы, входные группы, - сообщили в городской администрации.

В Кировском районе ЗАГС теперь располагается в новом помещении на улице Кировоградской, 43. Плоащадь его помещений теперь 230 квадратных метров, а раньше приходилось ютиться на 70 «квадратах». Теперь это единственный ЗАГС Перми, где можно попасть в просторный зал бракосочетаний через отдельный вход. Капитальный ремонт включал в себя также ремонт входной группы и установку пандусов для обеспечения доступа в помещения маломобильных граждан.

В Мотовилихинском отделе ЗАГС обновили входную группу, холл для посетителей, кабинеты для сотрудников, отремонтировали зал регистрации, помещения архива, коридор.

– Мы приглашаем пермяков подавать заявления на вступления в брак в обновленных отделах ЗАГС, чтобы почувствовать торжественность момента и получить красивые фотографии на память. – прокомментировали в управлении ЗАГС администрации Перми. - Отмечаем, что сейчас желающих зарегистрировать свои отношения становится больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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