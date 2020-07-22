Пермяк выиграл марафон на 100 км по пересеченной местности

22 Июль 2020 2020-07-22T12:49:31+03:00

Константин Иванов пробежал 107 км по пересеченной местности за 8 часов 53 минуты. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

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Великолепный результат продемонстрировал пермяк Константин Иванов на ультрамарафоне RZD Golden Ring Ultra-Trail, который состоялся в выходные под Суздалем.

Спортсмен пробежал 107 км по пересеченной местности за 8 часов 53 минуты, установив новый рекорд главной трассы. За первое место он получил автомобиль LADA XRAY.

Особенность и сложность дистанции в том, что она захватывает различный рельеф: городские улицы, полевые улицы, лесные тропы и реки.

Победа в ультрамарафоне не первая у Константина. Атлет является мастером спорта по спортивному ориентированию и победителем европейских приключенческих гонок.

Напомним, «КП» уже писала о Константине Иванове, когда он на самоизоляции пробежал по квартире 100 километров без остановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU