Пермяк выиграл марафон на 100 км по пересеченной местности
Великолепный результат продемонстрировал пермяк Константин Иванов на ультрамарафоне RZD Golden Ring Ultra-Trail, который состоялся в выходные под Суздалем.
Спортсмен пробежал 107 км по пересеченной местности за 8 часов 53 минуты, установив новый рекорд главной трассы. За первое место он получил автомобиль LADA XRAY.
Особенность и сложность дистанции в том, что она захватывает различный рельеф: городские улицы, полевые улицы, лесные тропы и реки.
Победа в ультрамарафоне не первая у Константина. Атлет является мастером спорта по спортивному ориентированию и победителем европейских приключенческих гонок.
Напомним, «КП» уже писала о Константине Иванове, когда он на самоизоляции пробежал по квартире 100 километров без остановки.
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ИСТОЧНИК KP.RU