Пермь приняла участие в акции «Мир без слез» банка ВТБ

22 Июль 2020 2020-07-22T11:46:51+03:00

С момента запуска проекта более 100 детских больниц в различных регионах России получили финансовую поддержку от банка ВТБ. Фото предоставлено организаторами проекта «Мир без слез»

Этой акцией банк ВТБ продолжает оказывать помощь детским больницам по всей стране, несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса

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21 июля детская больница города Перми впервые вышла в прямой эфир, чтобы принять участие в акции благотворительного проекта «Мир без слез» банка ВТБ. В рамках программы Детская клиническая больница имени П.И. Пичугина Пермского края получила необходимое медицинское оборудование, а маленькие пользователи соцсети встретились с героями программы «Спокойной ночи, малыши!» в эфире инстаграма @mirbezslez.

Из-за пандемии коронавируса акция «Мир без слез», которая является важной частью целевой программы «Здоровая страна» банка ВТБ, перешла в онлайн-формат, чтобы медицинские учреждения могли своевременно получить благотворительную помощь, а дети, находящиеся на лечении, — поддержку и подарки.

Во вторник участниками прямого эфира стали две больницы: в Перми и Тольятти. К онлайн-празднику также подключились юные пользователи со всех городов России. Зрители задавали вопросы Хрюше и Филе, делились тем, как проводят время на самоизоляции, и наблюдали за магическими фокусами Вилли Вонка, способного осуществить мечты любого ребенка. В ходе онлайн-викторины, посвященной сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», самые активные гости эфира выиграли наборы для рисования. В ближайшее время победители получат свои подарки по почте.

Первая акция «Мир без слез» прошла 17 лет назад, в 2003 году. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в различных регионах России получили финансовую поддержку от банка ВТБ. В рамках проекта банк помогает государственным детским больницам в приобретении самого необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. Цель программы — развитие детского здравоохранения в России и обеспечение доступности качественных медицинских услуг в любой части страны.

- Сейчас большинство регионов все еще находятся в режиме самоизоляции. Поэтому мы нашли новый формат проведения акции, чтобы все больницы, которым в 2020 году банк обещал оказать помощь, получили ее в полном объеме. И конечно, мы не могли оставить детей без праздничного представления. Очень надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и мы сможем вернуться к привычному укладу жизни, — рассказал Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

В ходе онлайн-трансляции главврачи детских больниц рассказали о новом оборудовании, которое появилось в медицинских центрах благодаря проекту «Мир без слез». Детская клиническая больница имени П.И. Пичугина получила электроэнцефалограф для диагностики таких заболеваний как эпилепсия и других, а также электронейромиограф для исследования периферического нейромоторного аппарата независимо от возраста ребенка.

Как отметил заведующий неврологическим отделением больницы Михаил Вшишков, эти методы исследования являются безболезненными и позволяют провести изучение не только в состоянии бодрствования, но и во сне.

- На сегодняшний день данное оборудование не имеет аналогов в государственных больницах Перми. Оно позволит выявлять заболевания не только центральной, но и периферической нервной системы на ранних стадиях, своевременно проводить дифференциальную диагностику, способствовать правильному лечению, даст возможность пациентам выздороветь, перевести заболевания в компенсированную форму и снизить случаи инвалидности, — подчеркнул Михаил Вшишков.

Всего в 2020 году акции программы «Мир без слез» проходят в 25 медицинских учреждениях: из них четыре находятся в Москве и 21 в регионах. Часть из них уже получили благотворительную помощь, до конца года акции пройдут в Жукове, Кургане, Иркутске, Туле, Ханты-Мансийске, Якутске, Набережных Челнах, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском, Находке и Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU