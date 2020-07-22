В Перми РЭО ГИБДД будет работать в порядке «живой» очереди
В Перми РЭО ГИБДД возобновляет прием в порядке «живои » очереди. Для тех, кто собирается прийти в ведомство лично, сдать экзамен, получить водительское удостоверение или зарегистрировать автомобиль нужно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м., одевать маски и перчатки.
Сотрудники госавтоинспекции города Перми напоминают, что для получения государственных услуг по линии ГИБДД так же можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Кстати, если подать заявление через портал Госуслуг, предоставляется скидка на оплату госпошлины 30%.
Телефоны для консультации по вопросам регистрации транспортных средств: 246-70-60; 246-71-61; 246-70-62; 246-70-63
По работе экзаменационного подразделения: 282-06-82; 246-73-18; 246-73-88; 261-75-40.
ИСТОЧНИК KP.RU