В Перми РЭО ГИБДД будет работать в порядке «живой» очереди

22 Июль 2020 2020-07-22T11:40:53+03:00

Если подать заявление через портал Госуслуг, предоставляется скидка на оплату госпошлины 30%. Фото: архив "КП"

Получить номер на автомобиль или водительское удостоверение можно будет только в маске и перчатках

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В Перми РЭО ГИБДД возобновляет прием в порядке «живои » очереди. Для тех, кто собирается прийти в ведомство лично, сдать экзамен, получить водительское удостоверение или зарегистрировать автомобиль нужно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м., одевать маски и перчатки.

Сотрудники госавтоинспекции города Перми напоминают, что для получения государственных услуг по линии ГИБДД так же можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Кстати, если подать заявление через портал Госуслуг, предоставляется скидка на оплату госпошлины 30%.

Телефоны для консультации по вопросам регистрации транспортных средств: 246-70-60; 246-71-61; 246-70-62; 246-70-63

По работе экзаменационного подразделения: 282-06-82; 246-73-18; 246-73-88; 261-75-40.

ИСТОЧНИК KP.RU