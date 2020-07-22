Как пермякам получить помощь на покупку школьных товаров
В Пермском крае некоторые семьи могут получить материальную помощь для покупки школьных товаров к началу учебного года. Предоставляется она один раз в учебном году тем семьям, которые признаны нуждающимися - с доходом ниже половины прожиточного минимума (менее 5278 рублей).
- Размер материальной помощи составляет 5 тысяч рублей на одного ребенка и 2200 рублей для ребенка из многодетных малоимущих семей (2800 рублей доплачивают образовательные организации), - сообщает Министерство социального развития Пермского края.
Подавать заявление нужно дистанционно - по электронной почте или почтовым письмом. Адреса и телефоны территориальных управлений Министерства здесь.
По дополнительным вопросам можно обратиться к специалисту Министерства социального развития Пермского края Валерии Дмитриевне Григорчук по телефону 8 (342) 240 46 34 или электронной почте vdgrigorchuk@social.permkrai.ru.
Форму заявления можно скачать на сайте Министерства соцразвития
ИСТОЧНИК KP.RU