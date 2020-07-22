Цеху погрузки продукции филиала «Азот» исполнилось 10 лет

22 Июль 2020 2020-07-22T10:51:11+03:00

За это время объемы погрузки по некоторым продуктам увеличились в полтора раза

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Цех погрузки продукции (ЦПП) филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» - самый молодой из подразделений предприятия - отметил десятилетний юбилей.

ЦПП был создан в 2010 году для организации погрузки сыпучей продукции. В подразделение вошли отделения погрузки цехов карбамида, нитрит-нитратных солей, водоустойчивой и гранулированной аммиачной селитры (№ 3 и № 3А). За 10 лет объемы погрузки по некоторым продуктам увеличились в полтора раза. В 2010 году завод производил фасовку продукции 1 700 тысяч тонн в год, сейчас – более двух миллионов тонн сыпучей продукции. В цехе работает 163 сотрудника.

За время функционирования цеха произошли весомые изменения. К примеру, раньше приходилось упаковывать и фасовать продукт практически вручную. Теперь самая тяжелая работа выполняется автоматически машинами. В трех пунктах погрузки установлены комплексы механической погрузки вагонов. В части отделений ЦПП персонал работает на современных фасовочных установках. В работу внедрены тягово-маневровые устройства для передвижения вагонов в процессе погрузки, которые обеспечивают безопасность производства.

За время функционирования цеха произошли весомые изменения. Теперь самая тяжелая работа выполняется автоматически машинами. Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В отделении погрузки цеха нитрит-нитратных солей ручной труд заменили три робота: две итальянские фасовочные машины производства фирмы «Кончетти» и антропоморфный робот-укладчик немецкой фирмы «Кука Роботер». Автоматизация процесса погрузки позволяет уменьшить время фасовки и упаковки. На заводе ежегодно реализуются инвестпроекты и мероприятия капитальных вложений. Так, в 2019 году осуществлена реконструкция фронтов погрузки в цехе № 3А и в цехе № 3.

ЦПП грузит продукцию филиала «Азот» четырьмя способами: мешками по 50 килограммов в крытые вагоны и автомашины, насыпью в минераловозы, мягкими контейнерами – биг-бэгами (МКР) – в полувагоны. Последний способ в настоящий момент пользуется среди потребителей наибольшей популярностью. В связи с этим планируется модернизация и увеличение мощностей оборудования.

Александр Федоров, начальник цеха погрузки продукции филиала «Азот» АО «ОХК УРАЛХИМ»:

- Из ближайших реальных планов на лето 2020 года – увеличение производительности фасовки в биг-бэги аммиачной селитры весом в 1 тонну. В последние годы потребители перешли на работу с мягкими контейнерами и считают этот вид упаковки самым удобным. Планируется практически полностью перейти на них. В биг-бэги будут фасовать и кормовую соль. Из перспективных планов – закупка второй мешкопогрузочной машины и двух автоматических фасовочных машин в цех 3А. Это позволит увеличить фасовку в 50-килограммовые мешки с 400 до 1 000 тонн в сутки.

Цех погрузки продукции плотно сотрудничает с отделом технического контроля и с начальниками смен технологических цехов. Сотрудники ремонтно-производственного управления помогают поддерживать оборудование в рабочем состоянии, производят ремонтные работы. Особенно тесное партнерство связывает ЦПП с транспортным отделом и с компанией «УРАЛХИМ-ТРАНС», потому что основная часть расфасованного и упакованного продукта отправляется потребителям по железной дороге.

За первое полугодие этого года уже отгружено в общей сложности 1 020 тысяч тонн продукции предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU