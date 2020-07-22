2020-07-22T10:08:16+03:00
Общество

В Прикамье власти помогут достроить долгострой на улице Толмачева, 15 в Перми

Права дольщиков будут восстановлены
Андрей МАТЛИН
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Фото: краевое правительство.Фото: краевое правительство.
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Для достройки проблемного дома на улице Толмачева в Перми будут использованы средства Федерального Фонда, для чего готовится соглашение с региональным Фондом по завершению строительства долгостроя. Информация об этом прозвучала на заседании Наблюдательного совета Фонда.

Напомним, жилой дом на ул. Толмачева застройщик «СтройСфера» начал возводить в 2008 году. Права на 139 квартир приобрели дольщики. Но в 2015 году компания была признана банкротом.

Этот объект стал первым долгостроем Прикамья, по которому Фонд принял решение.

- Это стало возможным благодаря серьезной подготовительной работе, - объяснили в Фонде. - В 2019 году ПАИЖК безвозмездно организовало техническое обследование дома и разработку проекта достройки. Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Как только ЖСК передаст объект, региональный Фонд объявит конкурс по выбору генподрядчика на достройку дома на средства Федерального Фонда.

Решения будут приниматься и по другим прикамским долгостроям.

- Мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков, - отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин. - В регионе проведена большая работа, но еще не завершено много объектов, принимать меры по их достройке необходимо как можно скорее. В бюджете Пермского края на этот год предусмотрено 725 миллионов рублей на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков. На следующий год средства также будут выделены.

Всего в Пермском крае 58 недостроев включены в единый реестр проблемных объектов. Застройщики 47 домов признаны банкротами, права дольщиков планируется восстановить с помощью федеральных мер поддержки – достройки или выплаты компенсаций. Для достройки домов, застройщики которых не признаны банкротами, разрабатывается региональный механизм. Он предполагает выдачу займов компаниям на достройку. Алгоритм по остальным долгостроям Прикамья стал темой обсуждения на встрече Дмитрия Махонина с руководителем Фонда Константином Тимофеевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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