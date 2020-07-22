В Перми у ребенка в стиральной машине застряла нога

22 Июль 2020 2020-07-22T09:41:08+03:00

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В Перми, 21 июля, в одной из квартир дома по улице Ким, игра семилетнего мальчика со стиральной машиной закончилась неожиданным образом. Нога ребенка застряла между стенкой машины и барабаном. Родители, как не пытались, не могли ее вытащить, боялись навредить сыну.

На помощь пришлось вызвать службу спасения. Опытные спасатели в считанные минуты, без повреждений машины, а самое главное ребенка, справились с задачей. Мальчишка отделался лишь небольшим синяком.

ИСТОЧНИК KP.RU