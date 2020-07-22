В Пермском крае водитель погиб под своим трактором

22 Июль 2020 2020-07-22T08:30:07+03:00

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В Октябрьском районе, в деревне Чад, 21 июля, случилось ДТП. По улице Заречной трактор К-700, за рулем которого был 59-летний мужчина, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Он получил серьезные травмы и погиб на месте.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU