В Пермском крае водитель погиб под своим трактором
ДТП произошло в Октябрьском районе
Трактор съехал в кювет и перевернулся.
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В Октябрьском районе, в деревне Чад, 21 июля, случилось ДТП. По улице Заречной трактор К-700, за рулем которого был 59-летний мужчина, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Он получил серьезные травмы и погиб на месте.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU