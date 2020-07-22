В Пермском крае на производстве взорвался котел, три человека в больнице

22 Июль 2020 2020-07-22T08:10:42+03:00

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Авария произошла на предприятии в Верх-Юсьва Кудымкарского муниципального округа 18 июля. В помещении, где сушили пиломатериал произошел взрыв котла высокого давления. От этого пострадали две женщины 36 и 44 лет, и мужчина 46 лет. Они получили ожоги различной степени тяжести, «скорая» доставила пострадавших в больницу.

- Кудымкарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту получения травм тремя работниками коммерческой организации в Кудымкарском муниципальном округе, - рассказали в Следственное управление СКР по Пермскому краю. - По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU