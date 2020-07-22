2020-07-22T07:20:14+03:00
Общество

В Перми восстановят долгострой на улице Толмачева

Всего в регионе 58 подобных объектов, включенных в единый реестр проблемных
Анна Маркова
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Дом на улице Толмачева начали строить еще 2008 году. Фото: сайт Правительства Пермского края.Дом на улице Толмачева начали строить еще 2008 году. Фото: сайт Правительства Пермского края.
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Наблюдательный совет Федерального Фонда защиты прав граждан-участников строительства принял решение о достройке дома улице Толмачева, 15, в Перми. На заседании рассматривали вопрос о восстановлении прав дольщиков.

Застройщик «СтройСфера» начал возводить его в 2008 году. Всего в здании планировалось 165 жилых помещений, права на 139 из них приобрели дольщики. В 2015 году компанию признали банкротом.

Сейчас готовятся документы для заключения соглашения между Федеральным Фондом и региональным Фондом о финансировании по достройке дома на ул. Толмачева, 15, из средств Федерального Фонда.

После этого ЖСК передаст права на достройку региональному Фонду защиты прав граждан-участников строительства. Как только ЖСК передаст объект, региональный Фонд объявит конкурс по выбору генподрядчика на достройку дома.

- Мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков. В крае проведена большая работа, но не завершено еще много объектов, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее, - сказал глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Всего в Пермском крае 58 недостроев, включенных в единый реестр проблемных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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