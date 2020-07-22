2020-07-22T06:50:55+03:00
Общество

Погода в Пермском крае на сегодня, 22 июля: небольшие дожди и тепло

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Анна Маркова
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В ближайшие дни в Прикамье будет пасмурно, пройдут дожди.В ближайшие дни в Прикамье будет пасмурно, пройдут дожди.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Прикамье, сегодня, 22 июля, значительных изменений в погоде не ожидается. Как и вчера, будет облачно, в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 19-24°.

В четверг, 23 июля, погода начнет немного меняться.

- Если в ночное время 23 июля будет преобладать малооблачная погода без осадков, то уже утром на южные районы Пермского края начнет натекать облачность и выпадать осадки, - рассказывают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В течение дня 23 июля интенсивность осадков увеличится, зона осадков распространится на большую часть региона, местами по южным районным прогремят грозы сопровождаемые ливнями и усилением ветра до 15 м/с. Минимальная температура воздуха будет на уровне 10-15°, максимальная 19-24°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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