В Пермском крае пройдет прямая линия по проблемам выплат на детей
Ее проведет управляющий Пенсионным фондом
Прямая линия пройдет 22 июля.Фото: архив "КП"
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Жители Пермского края 22 июля могут позвонить на прямую линию, которую проведет управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук.
Задать вопросы можно будет по актуальным проблемам выплат на детей в рамках дополнительных мер поддержки семей в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а также пенсионного обеспечения, получения услуг ПФР в электронном виде жители Прикамья.
Звонить нужно с 15.00 до 17.00 по телефону: 264-31-01.
ИСТОЧНИК KP.RU