2020-07-22T06:30:30+03:00
Общество

В Пермском крае пройдет прямая линия по проблемам выплат на детей

Ее проведет управляющий Пенсионным фондом
Анна Маркова
Поделиться:
Прямая линия пройдет 22 июля.Прямая линия пройдет 22 июля.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Жители Пермского края 22 июля могут позвонить на прямую линию, которую проведет управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук.

Задать вопросы можно будет по актуальным проблемам выплат на детей в рамках дополнительных мер поддержки семей в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а также пенсионного обеспечения, получения услуг ПФР в электронном виде жители Прикамья.

Звонить нужно с 15.00 до 17.00 по телефону: 264-31-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми у ребенка в стиральной машине застряла нога
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 46 пациентов
В Пермском крае водитель погиб под своим трактором
В Пермском крае на производстве взорвался котел, три человека в больнице
В Перми восстановят долгострой на улице Толмачева
Погода в Пермском крае на сегодня, 22 июля: небольшие дожди и тепло
В Пермском крае пройдет прямая линия по проблемам выплат на детей
«Подслушано Мотовилиха», «Подслушано Парковый»: в соцсетях появились сообщества по районам Перми
В Пермском крае завершены поиски пропавшей женщины
Родные девочки, утонувшей в пермском бассейне «Олимпия» отсудили два миллиона 700 тысяч рублей
Глава региона возьмет под личный контроль три большие дорожные стройки в регионе
«Это вызывает много негатива». Глава Прикамья поручил приостановить объединение больниц
В Пермском крае вышла из дома и пропала женщина
Пермские палеонтологи выехали на раскопки трогонтериевого слона
В колонии в Пермском крае нашли мертвым осужденного
В жилом доме Перми обрушился потолок
В Минздраве Пермского края прокомментировали заражение новорожденной коронавирусом
«Два дня был в коме». Медики рассказали о состоянии мальчика, едва не утонувшего в Березниках
В Перми прибавили интернета: публикуем карту районов, где доступ к мировой сети стал быстрее
В Пермском крае 73 новых заболевших коронавирусом
На территории одного из предприятий в Пермском крае произошел крупный пожар
Погода в Перми сегодня, 21 июля: пройдут грозы и сильный дождь
134 млн рублей «Азот» направит на благоустройство территории
Райффайзенбанк и Циан: в этом году на российские черноморские курорты приедет больше москвичей, чем отдыхающих из регионов
Акция «Бессмертный полк» в Перми пройдет в 2021 году
Пермский «УРАЛХИМ» подтвердил соответствие международному отраслевому стандарту
В Перми с крыши Дворца культуры железнодорожников упал рабочий
В Прикамье медики вылечили от коронавируса еще 74 пациента
В ДТП со «скорой» в центре Перми пострадал фельдшер