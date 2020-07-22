В Пермском крае пройдет прямая линия по проблемам выплат на детей

22 Июль 2020 2020-07-22T06:30:30+03:00

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Жители Пермского края 22 июля могут позвонить на прямую линию, которую проведет управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук.

Задать вопросы можно будет по актуальным проблемам выплат на детей в рамках дополнительных мер поддержки семей в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а также пенсионного обеспечения, получения услуг ПФР в электронном виде жители Прикамья.

Звонить нужно с 15.00 до 17.00 по телефону: 264-31-01.

ИСТОЧНИК KP.RU