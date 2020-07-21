«Подслушано Мотовилиха», «Подслушано Парковый»: в соцсетях появились сообщества по районам Перми

21 Июль 2020 2020-07-21T20:51:43+03:00

Все сообщения в данных сообществах публикуются на условиях анонимности. Фото: паблик Мой город Пермь/ВКонтакте

Здесь пермяки могут найти новых друзей, поделиться проблемами и найти помощь

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Для жителей города были созданы сообщества по районам Перми, в которых жители могут оперативно следить за актуальной информацией, происходящей рядом с ними. Здесь пермяки также могут найти новых друзей, поделиться проблемами и найти помощь.

Инициативная группа создала 12 пабликов:

Свердловский р-н

Кировский р-н / Закамск

Мотовилихинский р-н

Дзержинский р-н

Индустриальный р-н

Орджоникидзевский р-н и Гайва

Центр

Нагорный

Садовый

Вышка 2

Парковый

Кислотные дачи / Молодёжный

Все сообщения в данных сообществах публикуются на условиях анонимности. В большинстве групп число читателей на данный момент превышает 5000.

ИСТОЧНИК KP.RU