«Подслушано Мотовилиха», «Подслушано Парковый»: в соцсетях появились сообщества по районам Перми
Здесь пермяки могут найти новых друзей, поделиться проблемами и найти помощь
Все сообщения в данных сообществах публикуются на условиях анонимности. Фото: паблик Мой город Пермь/ВКонтакте
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Для жителей города были созданы сообщества по районам Перми, в которых жители могут оперативно следить за актуальной информацией, происходящей рядом с ними. Здесь пермяки также могут найти новых друзей, поделиться проблемами и найти помощь.
Инициативная группа создала 12 пабликов:
Все сообщения в данных сообществах публикуются на условиях анонимности. В большинстве групп число читателей на данный момент превышает 5000.
ИСТОЧНИК KP.RU