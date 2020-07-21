Глава региона возьмет под личный контроль три большие дорожные стройки в регионе
На заседании правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин сказал, что он лично возьмет под контроль реализацию строительных работ на трех дорожных объектах, об этом сообщает «Business class».
Речь идет о реконструкции ул. Героев Хасана, возведении ул. Строителей и моста через реку Чусовую и подходов к нему.
«Проекты большие и значимые, в том числе по срокам реализации. Задержка доставляет неудобство жителям и именно по этим объектам чаще всего приходят обращения граждан», - сказал Махонин. - Пока активности по Чусовскому мосту я не увидел, что очень печально. Надо придать волшебное ускорение нашему концессионеру, чтобы он максимально нагонял те сроки, которые сейчас нарушены.
Минтранс отчитался, что к ноябрю 2020 года на улице Героев Хасана планируется завершить все работы, а в реализации проекта на ул. Строителей есть отставание.
ИСТОЧНИК KP.RU