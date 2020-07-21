Глава региона возьмет под личный контроль три большие дорожные стройки в регионе

21 Июль 2020 2020-07-21T19:20:58+03:00

К ноябрю 2020 года на улице Героев Хасана планируется завершить все работы. Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

На заседании правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин сказал, что он лично возьмет под контроль реализацию строительных работ на трех дорожных объектах, об этом сообщает «Business class».

Речь идет о реконструкции ул. Героев Хасана, возведении ул. Строителей и моста через реку Чусовую и подходов к нему.

«Проекты большие и значимые, в том числе по срокам реализации. Задержка доставляет неудобство жителям и именно по этим объектам чаще всего приходят обращения граждан», - сказал Махонин. - Пока активности по Чусовскому мосту я не увидел, что очень печально. Надо придать волшебное ускорение нашему концессионеру, чтобы он максимально нагонял те сроки, которые сейчас нарушены.

Минтранс отчитался, что к ноябрю 2020 года на улице Героев Хасана планируется завершить все работы, а в реализации проекта на ул. Строителей есть отставание.

ИСТОЧНИК KP.RU