Пермские палеонтологи выехали на раскопки трогонтериевого слона

21 Июль 2020 2020-07-21T17:11:28+03:00

В этом году экспедиция будет применять тяжелую технику

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Пермские палеонтологи выехали в Оханский район для того, чтобы возобновить раскопки трогонтериевого слона. Экспедиция продлится до конца июля.

- На раскопе будет применяться тяжелая техника, - сообщили в Пермском краеведческом музее. - При помощи экскаватора будет выбрано 100 кубометров грунта, прежде чем участники экспедиции приступят к работе на костеносном слое.

- Главная задача этого года — определить, все мы достали с местонахождения или нет, - говорит научный руководитель экспедиции Евгений Мащенко. - И дособирать образцы, которые необходимы для лабораторных анализов.

Раскопки трогонтериевого слона, напомним, ведутся в Пермском крае с 2013 года. Эта находка оказалась уникальной в масштабах России, потому что впервые в одном местонахождении обнаружены фрагменты скелетов нескольких трогонтериевых слонов и пяти видов млекопитающих, живших в одно время с этим предком мамонта. Раскопки проходят в трудных условиях – на обрывистом берегу Камы.

На раскопе собрано множество интересных и сенсационных находок. Например, в 2018 году экспедиция нашла гигантский бивень трогонтериевого слона. Его длина составляет 315 см. Это самый крупный бивень трогонтериевого слона из когда-либо найденных на территории России. Сейчас бивень-гигант, как и другие материалы с раскопок, находится на камеральной обработке в лаборатории музея.

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ИСТОЧНИК KP.RU