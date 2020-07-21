В колонии в Пермском крае нашли мертвым осужденного

21 Июль 2020 2020-07-21T15:36:36+03:00

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В исправительной колонии в Кунгурском районе, 19 июля, обнаружили мертвым 32-летнего заключенного Юрия Пивоварова. Об этом сообщает парозащитная организация Gulagu.net. По их информации, на теле мужчины были обнаружены следы насильственной смерти, однако пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю на запрос «КП» ответила, что мужчина совершил суицид. Осужденный был ранее неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«На место происшествия были незамедлительно вызваны сотрудники медицинской службы учреждения, которыми были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но до приезда скорой медицинской помощи Кунгура осужденный скончался. Смерть была констатирована врачом скорой медицинской помощи. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено, в камере осужденный находился один», - сообщают в ГУФСИН.

Эксперты Gulagu.net в Пермском крае установили, что у Юрия Пивоварова была гражданская жена и 6-летняя дочь. Которые ждали его через 10 дней после отбытия 7-летнего срока лишения свободы, назначенного судом. Правозащитники написали заявление в генпрокуратуру и СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU